Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мужчина, которого не пустили на спортплощадку, пытался попасть туда вплавь

Понедельник, 6 апреля 2020, 13:38
Мужчина, которого не пустили на спортплощадку, пытался попасть туда вплавь

Мужчина, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке, пытался туда попасть, переплыв реку, полицейские поймали его на другом берегу.

Источник: пресс-служба полиции Киева,  журналист Богдан Аминов в Facebook

Детали: Один из спортсменов, который хотел попасть на спортплощадку на Гидропарке, после того как его не пустили полицейские на мост, который туда ведет, решил переплыть реку. На другом берегу его встретили правоохранители.

Бомба!! Мужик, которого не пустили на качалку в Гидропарк полицейские, начал переплывать реку, где находится спортивная...

Опубліковано Bogdan Aminov Понеділок, 6 квітня 2020 р.

Задержанного 21-летнего парня доставили в районное управление полиции, где  составили административный протокол по статье о нарушении карантина.

Эта санкция предусматривает от 17 до 34 тысяч штрафа.

Знать больше: 

Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Темы: карантинполицияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
Все новости...
Реклама: