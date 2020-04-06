Мужчина, которого не пустили на спортплощадку, пытался попасть туда вплавь
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Понедельник, 6 апреля 2020, 13:38
Мужчина, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке, пытался туда попасть, переплыв реку, полицейские поймали его на другом берегу.
Источник: журналист Богдан Аминов в Facebook
Детали: Один из спортсменов, который хотел попасть на спортплощадку на Гидропарке, после того как его не пустили полицейские на мост, который туда ведет, решил переплыть реку. На другом берегу его встретили правоохранители.
Бомба!! Мужик, которого не пустили на качалку в Гидропарк полицейские, начал переплывать реку, где находится спортивная...
Опубліковано Bogdan Aminov Понеділок, 6 квітня 2020 р.
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