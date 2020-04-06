Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша, похожая на Украину в противодействии коронавирусу, ожидает пика эпидемии в мае-июне

Понедельник, 6 апреля 2020, 14:01

Польша ожидает пика заболеваемости, вызванного коронавирусом, в мае-июне.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Ситуация, особенно в Западной Европе, вызывает очень много беспокойства. Мы видим, как растет количество больных в Западной Европе. Мы видим, что эти приросты очень быстрые", - сказал он в Сейме.

По словам премьера, неоправданный оптимизм - это неправильный подход.

"Сегодня, на этом этапе, мы знаем, что следует соблюдать дисциплину, вкладывать дополнительные усилия, держать дистанцию, ​​выполнять множество правил и процедур. Мы в значительной степени находимся в начале борьбы с коронавирусом. Пик заболеваемости еще впереди - где-то в мае-июне", - заявил Моравецкий.

Следует отметить, что Польша и Украина практически одновременно зафиксировали первые случаи коронавируса в начале марта, и ответ стран на эпидемию часто сравнивают.

"Мы должны, борясь с эпидемией, одновременно пытаться строить новую модель экономической жизни для того, чтобы экономика пострадала как можно меньше", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Польша увеличит ежедневные объемы тестирования на коронавирус.

Премьер отметил, что Польша заключила контракт на 800 тыс. тестов на коронавирус.

"150 тыс. доступны, 150 тыс. - уже в пути, в ближайшие несколько дней они будут в Польше", - сообщил он. По его оценкам, запас тестов "огромный".

"Мы тестируем в тех местах, где эпидемиологи, эксперты указывают нам, что нужно тестировать, то есть различные виды мест повышенного риска, места карантина, больницы", - отметил Моравецкий.

Темы: Польшакоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

Все новости...
Польша
Польша угрожает "закрыть" границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Последние новости
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
Все новости...
Реклама: