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Жена не пустила домой мужа, который приехал из Польши

Понедельник, 6 апреля 2020, 16:30
Жена не пустила домой мужа, который приехал из Польши

В Тернополе жена не пустила домой мужа, который приехал из заработка в Польше, поэтому пристроиться на самоизоляцию ему помогали правоохранители.

Источник: пресс-служба полиции Тернопольской области

Дословно: "В Тернополе мужчину, который вернулся из-за границы, родные не пустили домой. Житель областного центра приехал из заработка в Польше. Согласно правилам, установленным на время карантина, хотел самоизолироваться, однако его в помещение не пустила жена". 

 

Детали: Тернополянин остался ночевать на улице, а на следующий день обратился в полицию.

Правоохранители направили мужчину в одно из медучреждений, предназначенных для граждан, которым негде пройти самоизоляцию после возвращения на территорию Украины.

В пресс-службе напомнили, что самоизоляция должна длиться 14 дней с момента пересечения границы.

За соблюдением условий карантина ежедневно следят полицейские.

За нарушение правил людям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Украинская правда

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