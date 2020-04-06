Объявили подозрение участнику захвата корвета "Хмельницкий" при оккупации Крыма

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Понедельник, 6 апреля 2020, 17:12

Прокуратура и полиция Крыма сообщили о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Рубеж", который участвовал в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.

Источник: прокуратура АРК

Детали: Досудебное расследование установило, что гражданин Украины был участником незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж".

 
По данным УП, речь идет о Мельникове Владимире Александровиче

19-20 марта 2014 года он участвовал в осаде и захвате штаба МВД Украины в Севастополе. Подозреваемый также участвовал в захвате противолодочного корвета "Хмельницкий", принадлежащий Военно-морским силам Украины, с целью обеспечения буксировки судна вооруженным силам Российской Федерации.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры для установления его местонахождения.

Темы: Крым прокуратура аннексия


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