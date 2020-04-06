С подозрением на коронавирус госпитализировали четырехдневного младенца во Львове

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Понедельник, 6 апреля 2020, 18:39

Во львовской областной детской больнице "Охматдет" с подозрением на коронавирус находится младенец, которому всего четыре дня.

Источник: сообщение директора больницы Александры Бурды, которое передает ZAXID.NET

Детали: По ее словам, у ребенка диагностировали пневмонию и он находится на искусственной вентиляции легких.

Ребенку уже провели один тест на коронавирус, результат - отрицательный. В понедельник, 6 апреля, биоматериал ребенка отправили на еще одно исследование, результат которого будет известен 7 апреля.

Ребенка в больницу привезли из одного из районов Львовской области. Подозрение возникло потому, что отец ребенка недавно вернулся из-за границы. Родителей также обследовали на коронавирус.

У родителей младенца второе исследование дало отрицательный результат. Поэтому есть надежда, что и у новорожденного результат на коронавирус будет отрицательный.

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Темы: коронавирус Львов дети Covid-2019


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