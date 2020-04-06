Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С подозрением на коронавирус госпитализировали четырехдневного младенца во Львове

Понедельник, 6 апреля 2020, 18:39
С подозрением на коронавирус госпитализировали четырехдневного младенца во Львове

Во львовской областной детской больнице "Охматдет" с подозрением на коронавирус находится младенец, которому всего четыре дня.

Источник: сообщение директора больницы Александры Бурды, которое передает ZAXID.NET

Детали: По ее словам, у ребенка диагностировали пневмонию и он находится на искусственной вентиляции легких.

Ребенку уже провели один тест на коронавирус, результат - отрицательный. В понедельник, 6 апреля, биоматериал ребенка отправили на еще одно исследование, результат которого будет известен 7 апреля.

Ребенка в больницу привезли из одного из районов Львовской области. Подозрение возникло потому, что отец ребенка недавно вернулся из-за границы. Родителей также обследовали на коронавирус.

У родителей младенца второе исследование дало отрицательный результат. Поэтому есть надежда, что и у новорожденного результат на коронавирус будет отрицательный.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирусЛьвовдетиCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: