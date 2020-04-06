От коронавируса умер киевский работник Укроборонпрома

В одной из столичных больниц скончался 72-летний работник одного из киевских предприятий государственного концерна "Укроборонпром", который заболел коронавирусной болезнью Covid-19 и находился последние дни в тяжелом состоянии.

Источник: сообщение в Facebook заместителя гендиректора "Укроборонпрома" Мустафы Найема

Прямая речь: "Наша первая потеря... Мужчине было 72 года. Он работал на предприятии почти полвека, с 1975 года. По специальности токарь. Очень сочувствуем семье и коллективу. Спасибо медикам, которые боролись за жизнь нашего коллеги".

Детали: По словам Найема, пока это единственный случай заболевания и смерти от коронавируса на государственных предприятиях "Укроборонпрома".

Заместитель гендиректора отметил, что для концерна коронавирус особенно большой вызов, потому что почти четверть его работников находятся в зоне повышенного риска. Это - почти 17 тысяч сотрудников, треть из которых все еще продолжают ходить на работу, поддерживая критическую инфраструктуру оборонных предприятий.

Найем рассказал, что умерший работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал. Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли контактировать с больным. Все они находятся дома на обсервации.

На самом предприятии проведены противоэпидемические мероприятия, помещения, где две недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервировали на 14 дней.