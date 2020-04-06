В Италии зафиксировали рекордно низкое количество новых больных коронавирусом

В Италии за последние сутки зафиксировали рекордно низкое количество новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты.

За последние 24 часа в стране обнаружили 3599 новых случаев заболевания Covid-19, из них 1079 – в Ломбардии.

Последний раз такое низкое количество новых продиагностированных больных фиксировали 17 марта. С тех пор этот показатель никогда не падал ниже 4000 новых больных в сутки.

За последние сутки от коронавируса умерли 636 человек. Это больше, чем накануне, когда зафиксировали 525 летальных случаев – самое низкое количество, начиная с 19 марта. До того, количество смертей снижалось уже несколько дней подряд.

В основном очаге эпидемии – Ломбардии – за последние 24 часа умерли 297 человек. Это больше, чем вчера (249), но значительно меньше, чем неделю назад, когда ежедневное количество погибших превышало 500.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 132 547, погибших – 16,523.

В больницах находятся почти 29 тысяч пациентов, из них почти 3900 – в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина. Она стала самым пожилым человеком в мире, которому удалось преодолеть болезнь.

Читайте также: В шаге от пропасти: как Франция избежала худшего сценария эпидемии.