Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Италии зафиксировали рекордно низкое количество новых больных коронавирусом

Понедельник, 6 апреля 2020, 20:31

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты.

За последние 24 часа в стране обнаружили 3599 новых случаев заболевания Covid-19, из них 1079 – в Ломбардии.

Последний раз такое низкое количество новых продиагностированных больных фиксировали 17 марта. С тех пор этот показатель никогда не падал ниже 4000 новых больных в сутки.

За последние сутки от коронавируса умерли 636 человек. Это больше, чем накануне, когда зафиксировали 525 летальных случаев – самое низкое количество, начиная с 19 марта. До того,  количество смертей снижалось уже несколько дней подряд.

В основном очаге эпидемии – Ломбардии – за последние 24 часа умерли 297 человек. Это больше, чем вчера (249), но значительно меньше, чем неделю назад, когда ежедневное количество погибших превышало 500.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 132 547, погибших – 16,523.

В больницах находятся почти 29 тысяч пациентов, из них почти 3900 – в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина. Она стала самым пожилым человеком в мире, которому удалось преодолеть болезнь.

Читайте также: В шаге от пропасти: как Франция избежала худшего сценария эпидемии.

Темы: ИталиякоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Италия
Итальянский суд решил, что домогательства "менее 10 секунд" не являются домогательствами
Италия планирует закупить танки Leopard 2 для усиления своей армии
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: