Минздрав решил меньше отчитываться о распространении коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения только один раз в день будет обнародовать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Источник: Центр общественного здоровья в комментарии УП

Детали: 6 апреля в Минздраве сообщили, что больше не будут давать данные по заражению коронавирусом вечером.

Теперь данные будут появляться ежедневно в 9:30.

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