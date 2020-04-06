Минздрав решил меньше отчитываться о распространении коронавируса в Украине
Министерство здравоохранения только один раз в день будет обнародовать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.
Источник: Центр общественного здоровья в комментарии УП, государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV
Детали: 6 апреля в Минздраве сообщили, что больше не будут давать данные по заражению коронавирусом вечером.
Теперь данные будут появляться ежедневно в 9:30.
"Нами принято решение: мы будем информировать в 9:30, ежедневно выходить из статистикой для того, чтобы верифицировать все имеющиеся данные о новых случаях, о летальных случаях", – объяснил решение Ляшко.
По его словам, это нужно для того, чтобы избежать дублирования информации, подаваемой региональными эпидемиологами и председателями ОГА.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире