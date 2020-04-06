Минздрав решил меньше отчитываться о распространении коронавируса в Украине
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Понедельник, 6 апреля 2020, 22:05
Министерство здравоохранения только один раз в день будет обнародовать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.
Источник: Центр общественного здоровья в комментарии УП
Детали: 6 апреля в Минздраве сообщили, что больше не будут давать данные по заражению коронавирусом вечером.
Теперь данные будут появляться ежедневно в 9:30.
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Украинская правда
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