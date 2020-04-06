Минздрав решил меньше отчитываться о распространении коронавируса в Украине

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Понедельник, 6 апреля 2020, 22:05

Министерство здравоохранения только один раз в день будет обнародовать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Источник: Центр общественного здоровья в комментарии УП

Детали: 6 апреля в Минздраве сообщили, что больше не будут давать данные по заражению коронавирусом вечером.

Теперь данные будут появляться ежедневно в 9:30.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирус карантин эпидемия Минздрав


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