Минздрав решил меньше отчитываться о распространении коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения только один раз в день будет обнародовать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Источник: Центр общественного здоровья в комментарии УП, государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Детали: 6 апреля в Минздраве сообщили, что больше не будут давать данные по заражению коронавирусом вечером.

Теперь данные будут появляться ежедневно в 9:30.

"Нами принято решение: мы будем информировать в 9:30, ежедневно выходить из статистикой для того, чтобы верифицировать все имеющиеся данные о новых случаях, о летальных случаях", – объяснил решение Ляшко.

По его словам, это нужно для того, чтобы избежать дублирования информации, подаваемой региональными эпидемиологами и председателями ОГА.

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