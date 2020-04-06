Подхвативший коронавирус премьер Британии попал в реанимацию

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заразился коронавирусом, перевели в реанимационное отделение больницы.

Источник: The Guardian со ссылкой на информацию, полученную в британском правительстве

Детали: После того, как в воскресенье Джонсон попал в лондонскую больницу Св. Томаса с симптомами коронавируса, в понедельник во второй половине дня его состояние ухудшилось.

Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который также является первым госсекретарем, подменить его на посту премьера.

Напомним:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.

Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.

Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.

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