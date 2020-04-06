Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подхвативший коронавирус премьер Британии попал в реанимацию

Понедельник, 6 апреля 2020, 22:22
Подхвативший коронавирус премьер Британии попал в реанимацию

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заразился коронавирусом, перевели в реанимационное отделение больницы.

Источник: The Guardian со ссылкой на информацию, полученную в британском правительстве, Reuters

Детали: После того, как в воскресенье Джонсон попал в лондонскую больницу Св. Томаса с симптомами коронавируса, в понедельник во второй половине дня его состояние ухудшилось.

Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который также является первым госсекретарем, подменить его на посту премьера.

По сообщению правительства, Джонсон попал в больницу на обследование из-за того, что симптомы коронавируса наблюдаются у него более 10 дней. Сам же глава правительства в хорошем настроении и находится на связи, - рассказали на Даунинг-стрит. В британском правительстве также призвали СМИ быть осторожными с сообщениями о том, что премьер получает кислородную терапию.

В то же время представитель Джонсона уклонился от вопроса, имеет ли тот пневмонию.

Напомним: 

  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.
  • Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.
  • Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Читайте также: Борис с вирусом: как Британия с больным премьером изменила стратегию противодействия эпидемии.

Дополнено
Темы: ВеликобританиякоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Великобритания
Данилов отреагировал на слова Уоллеса об Amazon и недостаточной благодарности
Вы – не Амазон, а мы – не полигон
Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с известным дуэтом комиков
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: