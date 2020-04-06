В Зоне отчуждения горят почти 20 гектаров травы
Понедельник, 6 апреля 2020, 22:58
По состоянию на 20:00 6 апреля проводится тушение пожара травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами на общей площади около 20 га.
Источник: пресс-служба ДСНС
Детали: Пожар тушат в Котовском лесничестве Зоны отчуждения и безусловного отселения вблизи пгт Полесское, сел Влодимиривка, Жовтневое и Рудня-Осошня.
К тушению привлечены 104 спасателя и 26 единиц техники.
Вертолет Ми-8 уже совершил 19 сбросов воды, общим объемом 38 тонн.
Что было раньше: На Киевщине полиция установила злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения.
Украинская правда