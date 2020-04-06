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У директора рынка на Запорожье, который не закрыли на карантин, обнаружили коронавирус

Понедельник, 6 апреля 2020, 23:43
У директора рынка на Запорожье, который не закрыли на карантин, обнаружили коронавирус

Еще 21 марта полицейские зафиксировали работу одного из рынков Запорожья, на котором продолжали продавать продукты два киоска.

Источник: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Детали: Во время беседы директор рынка препятствовал фиксированию правонарушения. Впоследствии на него составили административный протокол за нарушение во время карантина.

Позже было установлено, что директор рынка, в отношении которого был составлен протокол, находится на лечении в медицинском учреждении, и 3 апреля ему подтвержден диагноз коронавирус COVID-19, состояние его здоровья тяжелое.

Полицейские, контактировавшие с больным, сдали тесты - результат отрицательный. Кроме этого, правоохранители восстанавливают круг лиц, с которыми контактировал человек.

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Украинская правда
Темы: Запорожьекоронавирусполиция
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