У директора рынка на Запорожье, который не закрыли на карантин, обнаружили коронавирус

1447 просмотров
Понедельник, 6 апреля 2020, 23:43

Еще 21 марта полицейские зафиксировали работу одного из рынков Запорожья, на котором продолжали продавать продукты два киоска.

Источник: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Детали: Во время беседы директор рынка препятствовал фиксированию правонарушения. Впоследствии на него составили административный протокол за нарушение во время карантина.

Позже было установлено, что директор рынка, в отношении которого был составлен протокол, находится на лечении в медицинском учреждении, и 3 апреля ему подтвержден диагноз коронавирус COVID-19, состояние его здоровья тяжелое.

Полицейские, контактировавшие с больным, сдали тесты - результат отрицательный. Кроме этого, правоохранители восстанавливают круг лиц, с которыми контактировал человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Запорожье коронавирус полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Запорожье транспорт будет работать, несмотря на постановление Кабмина – мэр 5 апреля 2020, 15:52
На острове Хортица ввели ограничения на съезд авто из основных дорог 5 апреля 2020, 00:34
Глава Запорожского облсовета заболел COVID-19, всего в области 13 случаев 30 марта 2020, 13:53
Все новости
Главные новости
Подхвативший коронавирус премьер Британии попал в реанимацию
Разумков анонсировал новую внеочередную Раду: назвал возможные даты
В ОПУ ответили на петицию по поводу подписей Ермака в Минске
Стало известно, кто завалил правками "антиколомойський" закон
Все новости
Видео

Танцевальные ролики американского врача всколыхнули сеть

Опыт

Как это – работать аптекаршей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів