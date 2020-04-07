Главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко сообщила, что один из 43 пациентов с COVID-19, которые находятся в больнице, умер, еще несколько человек – в тяжелом состоянии.

Источник: Facebook-пост Людмилы Антоненко от 6 апреля

Прямая речь: "К сожалению, сегодня мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

Я и команда врачей Александровской клинической больницы Киева приносим соболезнования родным и знакомым. Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента.

Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли.

О судьбе второго пациента, находившегося на ЭКМО, – его состояние нестабильное, тяжелое. Сейчас продолжается ЭКМО. Надеемся на лучшее и выполняем свою работу".

Детали: По словам Антоненко, по состоянию на 6 апреля в Александровской клинической больнице находились 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них – 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 – с подозрением, 4 – в реанимации, 1 – на ЭКМО.

Руководитель больницы также опровергла предположение, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19.

Прямая речь: "Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе, действительно ли "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно ли "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет" и еще много замечательных мнений.

Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие легкомысленные взгляды вас бы не занимали".

Врачи Александровской больницы над больным Фото Людмилы Антоненко

Напомним: По данным на 6 апреля в Киеве было зарегистрировано 267 случаев заболевания COVID-19, из них 4 летальных. 12 человек уже выздоровели после коронавируса.

Всего в Украине заразились 1319 человек, 38 человек умерли, 28 вылечились от нового вируса.