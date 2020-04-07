Уже 1462 случая COVID-19 в Украине, из них 104 – дети. 45 человек умерли
В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.
Источник: Центр общественного здоровья
Детали: В течение 6 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров получено 143 уведомления о новых подтвержденных случаях.
В целом за прошедшие сутки областные лабораторные центры и вирусологическая референс-лаборатория ЦОС исследовала 1409 образцов.
В целом случаи подтверждены:
Винницкая область – 77 случаев;
Волынская область – 34 случая (2 летальных)
Днепропетровская область – 15 случаев;
Донецкая область – 10 случаев (1 летальный);
Житомирская область – 11 (2 летальных) случаев;
Закарпатская область – 38 случаев (2 летальных);
Запорожская область – 41 случай;
Ивано-Франковская область – 160 (9 летальных) случаев;
г. Киев – 253 случая (4 летальных);
Киевская область – 97 случаев (5 летальных);
Кировоградская область – 53 случая (1 летальный);
Львовская область – 29 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 30 случаев;
Полтавская область – 12 случаев;
Ровенская область – 40 случаев (5 летальных);
Сумская область – 51 случай (2 летальный);
Тернопольская область – 168 случаев (3 летальных);
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 13 случаев (1 летальный);
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черкасская область – 62 случая (1 летальный);
Черновицкая область – 247 случаев (6 летальный);
Черниговская область – 7 случаев (1 летальный).
В целом диагноз подтвержден у 104 детей, а люди в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19.
Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин.
Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85%.
В общем 28 человек уже выздоровели: повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге сообщил, что всего было рассмотрено уже 6385 подозрений на COVID-19.
Из тех 1462 человек, у которых диагноз подтвердился, 691 человек находится в больницах (34 ребенка). На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 30 человек.
На амбулаторном лечении – все остальные, порядка 700 человек.
Показатель летальности от нового коронавируса в Украине, по словам Ляшко, – 3,1%.