Уже 1462 случая COVID-19 в Украине, из них 104 – дети. 45 человек умерли

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: В течение 6 апреля по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров получено 143 уведомления о новых подтвержденных случаях.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая область – 77 случаев;

Волынская область – 34 случая (2 летальных)

Днепропетровская область – 15 случаев;

Донецкая область – 10 случаев (1 летальный);

Житомирская область – 11 (2 летальных) случаев;

Закарпатская область – 38 случаев (2 летальных);

Запорожская область – 41 случай;

Ивано-Франковская область – 160 (9 летальных) случаев;

г. Киев – 253 случая (4 летальных);

Киевская область – 97 случаев (5 летальных);

Кировоградская область – 53 случая (1 летальный);

Львовская область – 29 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 30 случаев;

Полтавская область – 12 случаев;

Ровенская область – 40 случаев (5 летальных);

Сумская область – 51 случай (2 летальный);

Тернопольская область – 168 случаев (3 летальных);

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 13 случаев (1 летальный);

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черкасская область – 62 случая (1 летальный);

Черновицкая область – 247 случаев (6 летальный);

Черниговская область – 7 случаев (1 летальный).

В целом диагноз подтвержден у 104 детей, а люди в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех пациентов с COVID-19.

Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин.

Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85%.

В общем 28 человек уже выздоровели: повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

За 6 апреля областные лабораторные центры и вирусологическая референс-лаборатория ЦОС исследовала 1409 образцов.