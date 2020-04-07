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Перенос КС в Харьков отделит его от олигархов и криминалитетов – представитель Зеленского

Вторник, 7 апреля 2020, 16:17
Перенос КС в Харьков отделит его от олигархов и криминалитетов – представитель Зеленского

Представитель президента в Конституционном суде поддерживает законопроект об изменениях в закон о КС и будет просить Раду его поддержать, а предложение перевезти Суд в Харьков – отделит судей от воздействия.

Источник: представитель президента Владимира Зеленского в КС, народный депутат Федор Вениславский, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Харьков – древняя юридическая столица Украины, с мощным интеллектуальным потенциалом, с наибольшей концентрацией ученых-правоведов, с хорошими традициями проведения различных юридических научных форумов. Поэтому перенос КС именно туда – вполне обоснованное предложение.

Расположение КС не в столице государства является обычной практикой для многих западных стран. А нынешнее помещение КС, на мой взгляд, можно будет предложить рассмотреть президенту Владимиру Зеленскому как один из возможных вариантов размещения нового Офиса президента".

Детали: По его мнению, переезд КС в Харьков территориально дистанцирует Суд от других органов публичной власти и от различных политических сил.

Вениславский заявил, что "накануне принятия КС важных решений некоторые судьи почему-то систематически ездят на аудиенции и к бывшим чиновникам, во времена которых их назначали на должности, и к олигархам, а также к известным уголовных авторитетам".

Представитель Зеленского поддерживает идею предоставления ежегодных отпусков всем судьям КС одновременно, "чтобы в принятии решений участвовала максимальное количество судей" и "никогда не возникало проблем с кворумом".

Он также согласен и с тем, что КС обязательно должен принимать решение о продолжении рассмотрения дел и объяснять, почему в течение 6 месяцев решение не приняли.

Нардеп считает, что это будет "дисциплинировать суд" и не позволит затягивать сроки рассмотрения дел, ведь закон о люстрации КС рассматривал почти 5 лет.

Также Вениславский поддерживает предложение лишить юридических лиц права подавать конституционную жалобу.

Представитель Зеленского отметил, что считает целесообразными и другие предложения законопроекта, и будет предлагать Раде их поддержать.

Предыстория:

  • Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова подала в Верховную Раду законопроект, которым предлагается перевезти Конституционный суд Украины из Киева в Харьков.
  • Среди других предложений нардепа – отправлять всех судей в отпуск одновременно, у юридических лиц предлагают отобрать возможность подавать жалобы в КСУ, закрепить в законе то, что судьей КСУ не может стать человек, имеющий иностранное гражданство.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КонституциясудКСзаконодательствоЗеленский
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