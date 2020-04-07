Перенос КС в Харьков отделит его от олигархов и криминалитетов – представитель Зеленского
Представитель президента в Конституционном суде поддерживает законопроект об изменениях в закон о КС и будет просить Раду его поддержать, а предложение перевезти Суд в Харьков – отделит судей от воздействия.
Источник: представитель президента Владимира Зеленского в КС, народный депутат Федор Вениславский, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Харьков – древняя юридическая столица Украины, с мощным интеллектуальным потенциалом, с наибольшей концентрацией ученых-правоведов, с хорошими традициями проведения различных юридических научных форумов. Поэтому перенос КС именно туда – вполне обоснованное предложение.
Расположение КС не в столице государства является обычной практикой для многих западных стран. А нынешнее помещение КС, на мой взгляд, можно будет предложить рассмотреть президенту Владимиру Зеленскому как один из возможных вариантов размещения нового Офиса президента".
Детали: По его мнению, переезд КС в Харьков территориально дистанцирует Суд от других органов публичной власти и от различных политических сил.
Вениславский заявил, что "накануне принятия КС важных решений некоторые судьи почему-то систематически ездят на аудиенции и к бывшим чиновникам, во времена которых их назначали на должности, и к олигархам, а также к известным уголовных авторитетам".
Представитель Зеленского поддерживает идею предоставления ежегодных отпусков всем судьям КС одновременно, "чтобы в принятии решений участвовала максимальное количество судей" и "никогда не возникало проблем с кворумом".
Он также согласен и с тем, что КС обязательно должен принимать решение о продолжении рассмотрения дел и объяснять, почему в течение 6 месяцев решение не приняли.
Нардеп считает, что это будет "дисциплинировать суд" и не позволит затягивать сроки рассмотрения дел, ведь закон о люстрации КС рассматривал почти 5 лет.
Также Вениславский поддерживает предложение лишить юридических лиц права подавать конституционную жалобу.
Представитель Зеленского отметил, что считает целесообразными и другие предложения законопроекта, и будет предлагать Раде их поддержать.
Предыстория:
- Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова подала в Верховную Раду законопроект, которым предлагается перевезти Конституционный суд Украины из Киева в Харьков.
- Среди других предложений нардепа: отправлять всех судей в отпуск одновременно, у юридических лиц предлагают отобрать возможность подавать жалобы в КСУ, закрепить в законе то, что судьей КСУ не может стать человек, имеющий иностранное гражданство.