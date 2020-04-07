В платежки украинцев добавят еще одну коммуслугу

КП "Киевтеплоэнерго" выделило плату за обслуживание домовых счетчиков тепла и горячего водоснабжения и вынесет ее отдельной строкой в ​​платежке. Такие изменения введут во всех городах Украины.

Источник: пресс-служба КП

Дословно: "В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с платой за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды".

Детали: Сообщается, что оплату этой услуги будет осуществляться поквартально, а за обслуживание счетчиков начислят в среднем около 30 грн за 3 месяца.

Размер взносов для каждого здания утвержден распоряжением КГГА от 24.12.2019 № 2244. Начисление вводятся для более 9600 домов Киева. Нововведение не коснется индивидуальных приборов учета в квартирах киевлян.

На сайте "Киевтеплоэнерго" есть информация о взносах за обслуживание теплосчетчиков по каждому дому в столице.

Отмечается, что стоимость этой услуги удалили из тарифа на отопление и горячую воду в соответствии с законом о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения.

Такие изменения в платежках будут, согласно закону, во всех городах Украины.