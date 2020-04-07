В Британии резкий рост смертности от коронавируса, более 850 жертв за сутки

В Британии за сутки от коронавируса умерли 854 человека - больше всего с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

За последние 24 часа в больницах Великобритании зафиксировали 854 новые смерти от COVID-19. Это самый большой показатель за сутки с начала эпидемии. Предыдущий максимум составлял 708 смертей. Накануне, 6 апреля, суточное количество погибших составило 439 человек - почти на 200 меньше, чем в предыдущие два дня.

Из них больше всего, 758 - в Англии, 74 - в Шотландии, 19 - в Уэльсе и три - в Северной Ирландии.

Таким образом, общее число погибших от COVID-19 достигло 6236: 5655 – в Англии, 296 – в Шотландии, 212 – в Уэльсе и 73 – в Северной Ирландии.

Статистика, обнародованная Департаментом здравоохранения и социальной защиты, несколько отличается от цифр, приведенных ВВС со ссылкой на региональные органы здравоохранения. По данным Департамента, на 17-00 6 апреля в больницах зафиксировали 6159 смертей от коронавируса. Это на 786 больше, чем приведенная ведомством статистика за 5 апреля – 5373 погибших.

По данным Департамента здравоохранения и социальной защиты, на утро 7 апреля тесты на коронавирус сдали более 213 тысяч человек.

За последние 24 часа подтвердились 3634 новых случаев заболевания Covid-19, увеличив общее количество подтвержденных случаев в Великобритании до 55 242.

Напомним, британского премьера Бориса Джонсона в понедельник перевели в отделение интенсивной терапии. У главы правительства Великобритании в течение 10 дней держались симптомы коронавируса, включая высокую температуру и кашель. Джонсон получил кислород поздно вечером в понедельник.

Премьер попросил главу МИД Доминика Рааба приступить к исполнению обязанностей главы правительства "там, где это нужно".

Во вторник стало известно о самоизоляции еще одного министра британского правительства.