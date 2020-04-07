В Британии резкий рост смертности от коронавируса, более 850 жертв за сутки
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Вторник, 7 апреля 2020, 17:24
В Британии за сутки от коронавируса умерли 854 человека - больше всего с начала эпидемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
За последние 24 часа в больницах Великобритании зафиксировали 854 новые смерти от COVID-19. Это самый большой показатель за сутки с начала эпидемии. Предыдущий максимум составлял 708 смертей.
Из них больше всего, 758 - в Англии, 74 - в Шотландии, 19 - в Уэльсе и три - в Северной Ирландии.
Детали через несколько минут ...
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