В киевском СИЗО нет дезинфекции, медсредств, а еда в коробках от сельди – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проверила "Киевский следственный изолятор" и обнаружила кучу нарушений: в камерах не проводят дезинфекции, персонал не обеспечен средствами медзащиты, а еду узникам разносят в использованных пластмассовых коробках из-под сельди.

Источник: Facebook-страница омбудсмена, комментарий прокуратуры Киева

Детали: По результатам визита в СИЗО, Денисова сообщила, что там не выполняют противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения коронавируса.

Омбудсмен рекомендовала руководству СИЗО быстрее исправить ситуацию.

Кроме того, после ее визита соответствующие акты с рекомендациями пришлют Министерству юстиции.

Денисова сообщает, что обнаружила нарушения в корпусах, где побывала.

В корпусе для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы:

Персонал, находящийся на посту не знаком с требованиями и мерами, которые должны проводиться в условиях карантина в пенитенциарных учреждениях. Соответствующая памятка или информационный листок отсутствуют.

На посту и санитарном узле отсутствуют средства для мытья и дезинфекции рук. Камеры не дезинфицируются. Проводится влажная уборка с раствором хлора лично заключенными.

Диетическое питание осужденных приносят в использованных пластмассовых коробках от майонеза и сельди.

Медицинская часть в СИЗО:

По словам начальника медицинской части филиала ЦОЗ ГКИС Украины учреждение не обеспечено в полном объеме средствами индивидуальной защиты. В частности, они имеются лишь у медперсонала.

В наличии три бесконтактных термометра. Лишь два работника выполняют дезинфекцию помещений и камер СИЗО. Удерживаемые лица, находившиеся в палатах-камерах медчасти средствами индивидуальной защиты не обеспечены.

Помещение не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не готовы для пребывания там больных.

В корпусе для содержания несовершеннолетних:

Средства индивидуальной защиты были выданы удерживаемым при осуществлении мониторинга, раньше они их не получали.

При выезде из пенитенциарного учреждения для участия в судебных заседаниях и проведения следственных действий им выдавали только маски. Школьные уроки просматривают онлайн. Воспитатели проверяют выполнение домашних заданий. Есть информационные листки с расписанием уроков. Влажная уборка проводится заключенными 1 раз в день.

Каждое утро осуществляется медосмотр и скрининг температуры. Дворики и спортивный инвентарь после прогулки удерживаемых не дезинфицируются, поэтому большинство отказываются от проведения ежедневных прогулок.

В корпусе для содержания женщин и женщин с детьми:

Отсутствие у заключенных средств индивидуальной защиты. Некоторые камеры переполнены - осужденные женщины не обеспечены личным спальным местом. Уборка камер осуществляется хлорным раствором.

Дезинфекцию мест общего пользования проводят один раз в день. По словам заключенных фельдшер осуществляет проверку температуры каждое утро.

Помещение, где принимают и осуществляют уход посылок, бандеролей и передач для содержащихся:

Работники обеспечены масками и перчатками. Средства дезинфекции - налицо. Однако, из-за отсутствия в учреждении кварцевых ламп не проводится облучение продуктов питания и предметов первой необходимости, поступающих в учреждения.

Кроме того, они не обрабатываются ни одним дезраствором и не сохраняются в отдельно отведенном помещении в течение 24 часов.

Инструкция по соблюдению карантинных мероприятий размещена на информационном стенде и доведена до персонала.

Административное здание, хозяйственного обслуживания учреждения и соблюдение прав на телефонные разговоры и доступ к сети Интернет:

Во время мониторинга дежурную часть дезинфектор, который должен находиться у входа в комнату персонала, находился в упаковке и спрятан в шкафу другого помещения. Персонал находился в масках, но без перчаток.

Лица, среди заключенных, который во время мониторинга были привлечены к сбору и загрузке мусора не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. После работы, без дезинфекции, они возвращаются в общие камеры. Вывоз мусора производится нерегулярно. Обработка контейнеров предусмотрена. Использованные средства индивидуальной защиты не утилизируются, а выбрасываются в мусорное ведро.

Право на телефонные разговоры соблюдается. Вместе с тем, этим правом пользуется только 5 человек из более чем 40 человек, оставленных в СИЗО для выполнения рабоут по хозяйственному обслуживанию. Доступ в Интернет также обеспечен, но со слов администрации, из-за отсутствия желающих этим право не пользются с 2015 года, это зафиксировано в соответствующих журналах.

В сборном отделении СИЗО:

Во время визита удерживаемых лиц в отделении не было, но зафиксировано: отсутствие графика проведения дезинфекции помещений, инвентаря. Медицинский работник отсутствовал.

UPD: В свою очередь в прокуратуре Киева "Украинской правде" сообщили, что по результатам мониторингового визита омбудсмена в ГУ "Киевский следственный изолятор" инициировали проведение служебного расследования по выявленным фактам несоблюдения должностными лицами учреждения санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Относительно обеспечения средствами индивидуальной защиты администрация СИЗО сообщила, что на сегодня в учреждении в наличии около 4 тыс медицинских масок, которыми обеспечиваются персонал и заключенные, в том числе в обязательном порядке те арестанты, которые участвуют в судебных заседаниях.

Проводится обязательная дезинфекция жилых и хозяйственных помещений СИЗО, температурный скрининг, ограничены посещения.

В ходе служебного расследования будет проверено состояние соблюдения этих и других противоэпидемических мер по предупреждению коронавируса.