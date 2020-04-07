Украинской авиации понадобится 2 года, чтобы восстановить трафик – министр

Восстановление прежнего авиатрафика в Украине может занять полтора-два года.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий во время онлайн-встречи European Business Association , которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Наши прогнозы: если в июне понемногу начнем восстанавливаться, то к концу года выйдем примерно на половину того пассажиропотока, который был раньше. Но вообще авиация инерционная. Поэтому мы где-то полтора-два года будем возвращаться к ориентировочно тому трафику пассажиров, к которому пришли".

Детали: Криклий отметил, что в планах - обеспечить финансовую способность госпредприятий и аэропортов для их работы и скорейшего восстановления после карантина.

При этом он добавил, что "спасать каждое предприятие – украинского бюджета не хватит", поэтому для их поддержки нужны программы.

Что предшествовало: Украина отменила пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. МИД и Мининфраструктуры организовывали специальные рейсы для эвакуации граждан Украины из-за рубежа. С 28 марта Украина фактически полностью закрыла границы и такие рейсы теперь будут планироваться реже и в крайних случаях.