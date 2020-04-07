Украина уже потратила миллиард на защиту от коронавируса, надо еще 96 – Кабмин

За две последние недели органы государственной власти на всех уровнях приобрели необходимые для борьбы с COVID-19 товары на сумму 954 млн грн, но для преодоления болезни и ее последствий Украине нужно еще 96 миллиардов.

Источник: сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля в Телеграмм

Детали: По его словам, больше всего закупались:

- медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) – 190,15 млн грн;

- медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) – 147,12 млн грн;

- оборудование для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) – 116,04 млн грн.

Прямая речь: "Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента по борьбе с коронавирусной угрозой. Верховная Рада должна поддержать #БюджетЧрезвічайнойСитуации (изменения в госбюджет - УП), чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 млрд грн".