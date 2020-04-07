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Президент: Давайте не превращаться в обиженных детей, которым запретили есть мороженое

Вторник, 7 апреля 2020, 18:51
Президент: Давайте не превращаться в обиженных детей, которым запретили есть мороженое

Президент Владимир Зеленский уверяет, что власть действует настолько жестко, насколько этого требует пандемия коронавируса, и симметрично с другими странами мира.

Источник: видеообращение главы государства, показанное по ТВ

Прямая речь: "Дорогие граждане! Сегодня наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до трех тысяч евро, во Франции почти четыре, в Сингапуре до десяти тысяч долларов, а в Испании до тридцати тысяч евро.

Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровье и жизни целой нации.

Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения - являются лишь временными неудобствами, они - важны и необходимы для вашей же безопасности".

Детали: Президент напомнил, что 6 апреля правительство ввело новые ограничения для преодоления короновируса. Это, в частности, обязательное ношение маски в общественных местах. Кроме этого, выходя на улицу нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Это нужно, чтобы полиция могла проверить, не обязаны вы быть на самоизоляции или в обсервации.

Передвигаться по улице можно не более двух человек, исключение составляют семьи с детьми. Посещение парков, скверов и зон отдыха возможно только для выгула домашних животных. За нарушение правил карантина действует административная и уголовная ответственность.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Украинская правда
Темы: коронавирусЗеленский
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