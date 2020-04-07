Стало известно о первой смерти от коронавируса в ОРДО

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Вторник, 7 апреля 2020, 19:31

В больнице оккупированного города Амвросиевка, что в Донецкой области, умер инфицированный коронавирусом мужчина.

Источник: сообщение на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Детали: По данным МинВОТ, ситуация с заболеваемостью COVID-19 на временно оккупированных территориях ухудшается, однако российские оккупационные администрации ОРДЛО и Крыма продолжают подвергать граждан опасности, скрывая реальную картину.

Так, по состоянию на 7 апреля оккупационная администрация в ОРДО признала наличие 6 больных коронавирусом, однако настаивала на отсутствии летальных случаев.

В то же время, по имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята.

По информации министерства, по состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признает 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Но по имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно больше.

Украинская правда
Темы: коронавирус ОРДЛО жертвы Covid-2019


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