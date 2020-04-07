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Нарушение карантина: суды в 90% случаев становятся на сторону украинцев – адвокаты

Вторник, 7 апреля 2020, 20:20
Нарушение карантина: суды в 90% случаев становятся на сторону украинцев – адвокаты

Лишь в 32 случаях из 420 суды поддержали полицию и оштрафовали украинцев за нарушение правил карантина.

Источник: анализ адвокатского объединения OK Legal

Детали: Адвокаты посчитали, что на 6 апреля в Единый государственный реестр судебных решений было внесено 402 постановления судов о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение правил карантина.

Из них:

212 постановлениями – материалы дела возвращено в ОП ГУНП Украины для доработки, поскольку протоколы об административном правонарушении не соответствуют требованиям Кодекса Украины об админнарушении;

10 постановлениями – материалы дела о привлечении к административной ответственности лиц направлены по надлежащей подсудности.

106 постановлениями – закрыто производство по делу в отношении лиц в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения

7 постановлениями – закрыто производство в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.

10 постановлениями – люди освобождены от административной ответственности за малозначительностью, ограничившись устным замечанием, закрыв производство по делу.

32 постановлениями – людей признали виновным в совершении административного правонарушения.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемиякарантинсудштрафы
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