Нарушение карантина: суды в 90% случаев становятся на сторону украинцев – адвокаты
Лишь в 32 случаях из 420 суды поддержали полицию и оштрафовали украинцев за нарушение правил карантина.
Источник: анализ адвокатского объединения OK Legal
Детали: Адвокаты посчитали, что на 6 апреля в Единый государственный реестр судебных решений было внесено 402 постановления судов о привлечении лиц к административной ответственности за нарушение правил карантина.
Из них:
212 постановлениями – материалы дела возвращено в ОП ГУНП Украины для доработки, поскольку протоколы об административном правонарушении не соответствуют требованиям Кодекса Украины об админнарушении;
10 постановлениями – материалы дела о привлечении к административной ответственности лиц направлены по надлежащей подсудности.
106 постановлениями – закрыто производство по делу в отношении лиц в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения
7 постановлениями – закрыто производство в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.
10 постановлениями – люди освобождены от административной ответственности за малозначительностью, ограничившись устным замечанием, закрыв производство по делу.
32 постановлениями – людей признали виновным в совершении административного правонарушения.
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