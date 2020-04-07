В Италии продолжает снижаться количество новых заражений Covid-19 и смертей от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты.

За последние 24 часа от коронавируса в Италии умерли 604 больных. Это меньше, чем накануне (636 погибших).

За сутки подтвердились 3099 новых случаев заболевания. Это на полтысячи меньше, чем 6 апреля, когда сообщили о 3599 заражений.

В Ломбардии, эпицентре эпидемии, зафиксировали 791 новых заражений, по сравнению с 1079 накануне.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 135 586, погибших – 17 127. С начала эпидемии, выздоровели уже почти 25 тысяч человек.

В больницах остаются 28 718 больных, из них 3792 – в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина. Она стала самым пожилым человеком в мире, которому удалось преодолеть болезнь.