Епидепия в Италии идет на спад: снова снизилось количество заражений и погибших

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Вторник, 7 апреля 2020, 20:43

В Италии продолжает снижаться количество новых заражений Covid-19 и смертей от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты.

За последние 24 часа от коронавируса в Италии умерли 604 больных. Это меньше, чем накануне (636 погибших).

За сутки подтвердились 3099 новых случаев заболевания. Это на полтысячи меньше, чем 6 апреля, когда сообщили о 3599 заражений.

В Ломбардии, эпицентре эпидемии, зафиксировали 791 новых заражений, по сравнению с 1079 накануне.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 135 586, погибших – 17 127. С начала эпидемии, выздоровели уже почти 25 тысяч человек.

В больницах остаются 28 718 больных, из них 3792 – в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина. Она стала самым пожилым человеком в мире, которому удалось преодолеть болезнь.

Темы: Италия коронавирус Covid-2019 эпидемия


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