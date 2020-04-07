Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трое священников подхватили коронавирус на Буковине

Вторник, 7 апреля 2020, 23:50
Трое священников подхватили коронавирус на Буковине

В Черновицкой области 7 апреля было зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, среди них трое священнослужителей.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "К большому сожалению, получили также сегодня подтверждение того, что среди вновь выявленных инфицированных наших земляков также есть трое священнослужителей. Желаем скорейшего выздоровления".

Детали: По его словам, общая численность больных на Буковине со времени установления первого случая уже составляет 273 человека. За три недели количество инфицированных возросло в 90 раз.

Кроме того, отметил Осачук, во вторник в Черновицкой области еще 5 человек выздоровели от коронавируса. Таким образом, буковинские медики вылечили от COVID-19 уже 16 пациентов.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: церковькоронавирусCovid-2019Черновицкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
церковь
Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла
Суд обязал УПЦ МП освободить церковь в Карвасарах на Хмельнитчине
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: