Трое священников подхватили коронавирус на Буковине

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Вторник, 7 апреля 2020, 23:50

В Черновицкой области 7 апреля было зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом, среди них трое священнослужителей.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "К большому сожалению, получили также сегодня подтверждение того, что среди вновь выявленных инфицированных наших земляков также есть трое священнослужителей. Желаем скорейшего выздоровления".

Детали: По его словам, общая численность больных на Буковине со времени установления первого случая уже составляет 273 человека. За три недели количество инфицированных возросло в 90 раз.

Кроме того, отметил Осачук, во вторник в Черновицкой области еще 5 человек выздоровели от коронавируса. Таким образом, буковинские медики вылечили от COVID-19 уже 16 пациентов.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: церковь коронавирус Covid-2019 Черновицкая область


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