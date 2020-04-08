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Пандемия: в мире насчитали почти полтора миллиона заражений и 82 тысячи смертей

Среда, 8 апреля 2020, 05:31
Пандемия: в мире насчитали почти полтора миллиона заражений и 82 тысячи смертей

С начала эпидемии коронавируса в мире зарегистрировали 1 428 428 случаев заражения, 82 тысячи смертей и 300 тысяч людей, которые выздоровели после инфицирования.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: США пока опережает другие страны по темпам распространения болезни. За сутки там зарегистрировали 33 тысячи новых случаев. За это же время там установили рекордную смертность – 1736 жертв.

За США следует Франция. За сутки там на 11 тысяч увеличилось количество больных и умерших 1417 человек.

В Испании за это время подтвердили 5,2 тысячи новых случаев, в Германии – 4,2 тысячи, в Турции – 3,8 тысяч, в Великобритании – 3,6 тысяч. Италия уже не возглавляет печальное первенство по темпам распространения вируса. За сутки там диагностировали 3 тысячи новых случаев и зафиксировали 604 смерти.

За это время в Испании умерли 704 человека, в Германии – 206, в Турции – 76, в Великобритании – 786 жертв в сутки.

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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