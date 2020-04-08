В Украине диагностировали еще 206 больных COVID-19, количество умерших достигло 52
В Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.
Источник: данные Центра общественного здоровья по состоянию на 9 утра 8 апреля, ЦОС
Детали: За сутки было зафиксировано 206 новых случаев заболевания. Это рекордное количество.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 89 случаев;
Волынская область – 36 случаев (2 летальных)
Днепропетровская область – 41 случай;
Донецкая область – 11 случаев (1 летальный)
Житомирская область – 21 случай (2 летальных)
Закарпатская область – 43 случая (2 летальных)
Запорожская область – 45 случаев;
Ивано-Франковская область – 198 случаев (13 летальных)
г. Киев – 256 случаев (5 летальных)
Киевская область – 120 случаев (5 летальных)
Кировоградская область – 57 случаев (1 летальный)
Львовская область – 36 случаев (1 летальный)
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 32 случая;
Полтавская область – 17 случаев;
Ровенская область – 44 случая (6 летальных)
Сумская область – 56 случаев (2 летальный)
Тернопольская область – 168 случаев (3 летальных)
Харьковская область – 5 случаев;
Херсонская область – 15 случаев (1 летальный)
Хмельницкая область – 15 случаев;
Черкасская область – 80 случаев (1 летальный)
Черновицкая область – 273 случая (6 летальный)
Черниговская область – 7 случаев (1 летальный).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
В общем диагноз подтвержден у 124 детей, а люди в возрасте от 30 лет составляют 81% от всех пациентов с COVID-19 в Украине.
Исследования проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории.
По состоянию на утро 8 апреля в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 таких сообщений.
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