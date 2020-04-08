Уже 1668 случаев COVID-19 в Украине, 52 – смертельные
В Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.
Источник: данные Центра общественного здоровья по состоянию на 9 утра 8 апреля
Детали: На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 89 случаев;
Волынская область – 36 случаев;
Днепропетровская область – 41 случай;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 21 случай;
Закарпатская область – 43 случая;
Запорожская область – 45 случаев;
Ивано-Франковская область – 198 случаев;
Кировоградская область – 57 случаев;
м. Киев – 256 случаев;
Киевская область – 120 случаев;
Львовская область – 36 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 32 случая;
Полтавская область – 17 случаев;
Ровенская область – 44 случая;
Сумская область – 56 случаев;
Тернопольская область – 168 случаев;
Харьковская область – 5 случаев;
Херсонская область – 15 случаев;
Хмельницкая область – 15 случаев;
Черновицкая область – 273 случая;
Черкасская область – 80 случаев;
Черниговская область – 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
Исследования проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории.
По состоянию на утро 8 апреля в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 таких сообщений.