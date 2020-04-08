В Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Источник: данные Центра общественного здоровья по состоянию на 9 утра 8 апреля

Детали: На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 89 случаев;

Волынская область – 36 случаев;

Днепропетровская область – 41 случай;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 21 случай;

Закарпатская область – 43 случая;

Запорожская область – 45 случаев;

Ивано-Франковская область – 198 случаев;

Кировоградская область – 57 случаев;

м. Киев – 256 случаев;

Киевская область – 120 случаев;

Львовская область – 36 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 32 случая;

Полтавская область – 17 случаев;

Ровенская область – 44 случая;

Сумская область – 56 случаев;

Тернопольская область – 168 случаев;

Харьковская область – 5 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 15 случаев;

Черновицкая область – 273 случая;

Черкасская область – 80 случаев;

Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

Исследования проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины, а также областные лаборатории.

По состоянию на утро 8 апреля в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 таких сообщений.