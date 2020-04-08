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На границе - рекордный минимум пассажиропотока за время Независимости

Среда, 8 апреля 2020, 10:22
На границе - рекордный минимум пассажиропотока за время Независимости

7 апреля в Украину въехало более 4800 наших соотечественников, всего же пограничники осуществили 9600 пропускных операций.

Источник: Государственная пограничная служба, пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "За время Независимости это самый низкий на данный момент показатель пересечения государственной границы".

Детали: По словам Демченко, в целом до закрытия границ пассажиропоток фиксировался на уровне 120-150 тысяч человек.

За прошедшие сутки из Украины выехали 3,8 тысячи человек, из них 1,5 тысячи иностранцев.

Пограничники проводили традиционный температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья людей, направлявшихся в Украину.

Отмечается, что по результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.

Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

За прошедшие сутки в пунктах пропуска пограничники обнаружили 7 нарушителей правил карантина (пытались выехать из Украины). Четверо нарушителей обнаружили в пункте пропуска "Краковец".

Причем некоторые из них находились всего 1 сутки на самоизоляции.

Прямая речь: "Было несколько персонажей, которые 6 числа въехали и 7-го уже собрались обратно".

Детали: Как пояснил Демченко, их передали полиции, а она принимает решение о составлении административных протоколов.

Украинская правда

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Темы: граница
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