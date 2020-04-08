Чиновника фискальной службы поймали на взятке – САП

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Среда, 8 апреля 2020, 11:13

Руководителя следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы одной из областей задержали за получение 50 тысяч долларов взятки.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Дословно: "7 апреля детективами НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины разоблачен на получении 50 гривен долларов неправомерной выгоды руководитель следственного управления финансовых расследований ГФС одной из областей".

 

Детали: Чиновник требовал и получил через адвоката-посредника взятку от учредителя частной компании за принятие решения в уголовном производстве в пользу его фирмы.

Налоговика и посредника разоблачили сразу после передачи им средств. Сейчас они задержаны.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратура Фискальная служба взятка


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