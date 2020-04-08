За сутки в Киеве прибавилось 15 больных COVID-19, среди них трое медиков

За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилось еще на 15 человек, среди них - трое медиков.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Детали: Всего в столице уже 294 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших 8 женщин в возрасте от 29 до 67 лет и шестеро мужчин - от 43 до 61 года. И один шестнадцатилетний юноша. Среди киевлян, заболевших за минувшие сутки - трое медиков.

В больницы Киева госпитализировали 8 пациентов. Другие - лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Прямая речь: "Хочу отметить, что большинство киевлян, которых поражает вирус в столице - люди молодого и среднего возраста. То есть, активная часть жителей города. Многие из них не верят в угрозу и не хотят менять привычек, пренебрегают правилами ограничений. Я еще раз обращаюсь ко всем: речь идет не об ограничении свободы! Речь идет о вашем здоровье и вашей безопасности!

Несколько недель четкого соблюдения правил позволят нам раньше выйти из этого кризиса. Поймите это! Я согласен, что сложно усидеть дома. Тем более, когда такая весна за окном. Но так надо сделать! Чтобы после Пасхи ситуация не рванула".