Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дела Майдана: подозрение объявили действующему столичному полицейскому

Среда, 8 апреля 2020, 13:05
Дела Майдана: подозрение объявили действующему столичному полицейскому

Руководителю следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции в Киеве, который в январе 2014 года занимал должность старшего следователя столичного райуправления МВД, сообщили о подозрении в препятствовании акциям протеста.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Следствие установило, что в качестве старшего следователя, в целях воспрепятствования акциям протеста, человек безосновательно, при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению уголовного преступления незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста.

При этом полицейский прибегнул к служебному подлогу. Впоследствии он подал в районный суд Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое суд незаконно удовлетворил.

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

Почему это важно: В январе 2014 года после активизации сопротивления евромайдановцев на улице Грушевского представители силовых структур развернули целую охоту на участников акций протеста. Их задерживали "беркутовцы" и хватали "титушки". По поддельным обвинениями и фальсифицированным доказательствам суды отправляли активистов под арест.

Суд не принимал во внимание свидетелей защиты, слушая только свидетелей, которыми выступали сами же "правоохранители". Свидетели судебных процессов отмечали, что протоколы задержания активистов писались "как под копирку".

Украинская правда
Темы: ЕвромайданМВДОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Евромайдан
Дела Майдана: приговор получил экс-милиционер, который вывез "черную роту" Беркута
Дело 2 мая в Одессе: Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно
"Дела Майдана": суд признал виновным "титушку" Медвидя, но освободил от наказания
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: