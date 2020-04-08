У Зеленского предупредили: смягчения карантина пока не будет, "на носу" самая большая угроза

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Среда, 8 апреля 2020, 13:15

В Офисе президента отмечают, что пока нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

Источник: Владимир Зеленский, которого цитируют в ОП

Прямая речь Зеленского: "Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время".

Детали: Отмечается, что такого согласия пришли на традиционном совещании под председательством главы государства.

В правительстве также говорят, что не смягчать карантинные мероприятия призвали во Всемирной организации здравоохранения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о разработанных программах выплат людям с низкими доходами.

Прямая речь Шмыгаля: "Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам, которым за 80. Со следующей недели будем доплачивать по 1000 гривен тем, у кого пенсия ниже 5000 гривен. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры".

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Темы: карантин коронавирус


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