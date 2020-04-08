В Испании 757 смертей от коронавируса за сутки, рост второй день подряд

В Испании количество летальных случаев от коронавируса снова растет, за последние 24 часа зафиксировано 757 смертей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

За последние сутки зафиксировано около 6000 новых случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 146 690 человек.

Общее количество умерших увеличилось до 14 555. После четырех дней снижения количество умерших растет второй день подряд.

Также сообщается, что 48 021 человек вылечился. Больше всего инфицированных зафиксировано в Мадриде - более 40 000 человек, и в Каталонии - более 28 000 человек.

Как известно, правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение еще на две недели, до 26 апреля.

Напомним, в Германии число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции также растет второй день подряд после четырех предыдущих дней падения