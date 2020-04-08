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МОЗ дал рекомендации для похорон: не более 10 человек и дистанция

Среда, 8 апреля 2020, 14:17
МОЗ дал рекомендации для похорон: не более 10 человек и дистанция

Министерство здравоохранения рекомендует во время эпидемии проводить погребальные обряды с участием не более 10 человек, которые должны держать дистанцию ​​и воздержаться от целования покойника.

Источник: официальный канал Минздрава в Telegram Коронавирус_инфо со ссылкой на постановление

Дословно: "В связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19, министерство рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов:

- не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

- не более 1 человека на 10 квадратных метров;

- безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

- запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;

- захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

- органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении".

Напомним: В постановлении главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 27 марта прописаны рекомендации, как обращаться с телом умершего человека, у которого была коронавирусная болезнь или подозрение на COVID-19, – и для работников больниц, и для родственников умершего человека.

В частности, тело должно быть продезинфицировано и завернуто в герметичный пакет-мешок.

 

Знать больше: Дезинфекция и закрытые гробы: как будет выглядеть похорон во времена коронавируса

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Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемияCovid-2019Минздрав
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