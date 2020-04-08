МОЗ дал рекомендации для похорон: не более 10 человек и дистанция
Министерство здравоохранения рекомендует во время эпидемии проводить погребальные обряды с участием не более 10 человек, которые должны держать дистанцию и воздержаться от целования покойника.
Источник: официальный канал Минздрава в Telegram Коронавирус_инфо со ссылкой на постановление
Детали: В связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19, министерство рекомендует временно придерживаться следующих рекомендаций при проведении ритуальных обрядов:
- не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
- не более 1 человека на 10 квадратных метров;
- безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
- запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;
- захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
- органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.
Другие подробности: В постановлении главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко от 27 марта прописаны рекомендации, как обращаться с телом умершего человека, у которого была коронавирусная болезнь или подозрение на COVID-19, – и для работников больниц, и для родственников умершего человека.
В частности, тело должно быть продезинфицировано и завернуто в герметичный пакет-мешок.
Знать больше: Дезинфекция и закрытые гробы: как будет выглядеть похорон во времена коронавируса