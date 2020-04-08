Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Семилетняя девочка вылечилась от коронавируса на Волыни

Среда, 8 апреля 2020, 14:34
Семилетняя девочка вылечилась от коронавируса на Волыни

Жительница села Горькая Полонка, у которой первой на Волыни официально подтвердили коронавирус, вылечилась.

Источник: "Волынские новости" со ссылкой на брифинг в ОГА

Детали: Отмечается, что девочку дважды обследовали, дважды результат теста был отрицательным. Таким образом, это первый подтвержденный случай выздоровления больного коронавирусом на Волыни.

Дополнительно: По данным Волынской ОГА, по состоянию на 10.00 8 апреля на Волыни зарегистрировано 36 случаев COVID-19 лабораторно подтвержденных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

За последние сутки было зарегистрировано 2 новых случая.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусВолынь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: