Семилетняя девочка вылечилась от коронавируса на Волыни

Жительница села Горькая Полонка, у которой первой на Волыни официально подтвердили коронавирус, вылечилась.

Источник: "Волынские новости" со ссылкой на брифинг в ОГА

Детали: Отмечается, что девочку дважды обследовали, дважды результат теста был отрицательным. Таким образом, это первый подтвержденный случай выздоровления больного коронавирусом на Волыни.

Дополнительно: По данным Волынской ОГА, по состоянию на 10.00 8 апреля на Волыни зарегистрировано 36 случаев COVID-19 лабораторно подтвержденных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

За последние сутки было зарегистрировано 2 новых случая.

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