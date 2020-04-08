Семилетняя девочка вылечилась от коронавируса на Волыни

969 просмотров
Среда, 8 апреля 2020, 14:34

Жительница села Горькая Полонка, у которой первой на Волыни официально подтвердили коронавирус, вылечилась.

Источник: "Волынские новости" со ссылкой на брифинг в ОГА

Детали: Отмечается, что девочку дважды обследовали, дважды результат теста был отрицательным. Таким образом, это первый подтвержденный случай выздоровления больного коронавирусом на Волыни.

Дополнительно: По данным Волынской ОГА, по состоянию на 10.00 8 апреля на Волыни зарегистрировано 36 случаев COVID-19 лабораторно подтвержденных методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

За последние сутки было зарегистрировано 2 новых случая.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус Волынь


powered by lun.ua
Материалы по теме
МОЗ дал рекомендации для похорон: не более 10 человек и дистанция 8 апреля 2020, 14:17
В Украине впервые состоится онлайн-суд через Zoom 8 апреля 2020, 13:44
В Испании 757 смертей от коронавируса за сутки, рост второй день подряд 8 апреля 2020, 13:41
Все новости
Главные новости
Карантин, скорее всего, продлят до начала мая – Шмыгаль
У Зеленского предупредили: смягчения карантина пока не будет, "на носу" самая большая угроза
Пожары уничтожили 18 тысяч гектаров экосистем: Если так и дальше будет, к зиме выгорит вся страна
7 апреля. No time to die: ВОЗ против остановок карантина, в США рекорд смертности, в Греции протест медиков
Все новости
коронавирус

Как носить маски правильно и безопасно

здоровье

Интимная гигиена мальчиков: что о ней нужно знать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів