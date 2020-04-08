Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВОЗ: Европе не время ослаблять карантин

Среда, 8 апреля 2020, 15:06
ВОЗ: Европе не время ослаблять карантин

Тенденция снижения темпов роста новых случаев коронавируса в странах Европы не означает, что пришло время ослабить меры борьбы с его распространением.

Об этом заявил региональный руководитель ВОЗ в Европе Ганс Клюге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Он подчеркнул, что в некоторых европейских странах наблюдается "быстрый рост количества случаев заболевания или новый всплеск". Клюге призвал к сохранению бдительности.

"Нам еще предстоит пройти долгий путь в этом марафоне. Прогресс, достигнутый нами в борьбе с вирусом, очень неустойчив", - сказал он.

"Думать, что мы приближаемся к конечной точке, было бы опасно. Вирус не оставляет места для ошибок или самоуспокоения", - добавил Клюге.

Он подчеркнул, что любые намерения ослабить карантин или меры социального дистанцирования требуют "очень тщательного рассмотрения". В частности, крайне важна готовность системы здравоохранения.

"Многие из нас с нетерпением ждет празднования Пасхи с лучшей погодой, но сейчас не время уменьшать нашу настороженность. Мы должны быть солдатами", - заявил Клюге.

Напомним, в Германии число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции также растет второй день подряд после четырех предыдущих дней падения.

В Италии снова снизилось количество заражений и погибших.

Темы: коронавирусЕвропакарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: