15 приезжих из оккупированного Крыма сбежали из центра обсервации
После возвращения из оккупированного Крыма 15 человек сбежали из центра обсервации в Каланчацком районе.
Источник: полиция Херсонской области
Дословно: "Полицейские составили административные протоколы в отношении 15-ти человек, которые самовольно оставили центр обсервации в Каланчацком районе.
Там они должны были находиться по возвращении из Крыма. За нарушение правил обсервации граждане должны уплатить штраф от 17000 гривен".
Детали: Через пункт въезда-выезда "Каланчак" с окупованного Крыму на Херсонщину приехали 20 человек, их всех поместили в центр обсервации.
После медобследования 17 человек, среди которых 2 детей, отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно оставили центр.
Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию.
Большинство бежавших из западной Украины и из Днепропетровской области. Все они поехали к себе домой.
Правоохранители передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства этих лиц, чтобы в полиции смогли контролировать выполнение ими условий самоизоляции там.
По 15 нарушителей полицейские составили админпротоколы по ст.44-3 "Нарушение правил карантина людей". Всем им грозит штраф от 17 000 гривен.
Всего на территории Херсонской области привлечено 20 лиц за нарушение условий обсервации.