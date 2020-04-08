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15 приезжих из оккупированного Крыма сбежали из центра обсервации

Среда, 8 апреля 2020, 15:22
15 приезжих из оккупированного Крыма сбежали из центра обсервации

После возвращения из оккупированного Крыма 15 человек сбежали из центра обсервации в Каланчацком районе.

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "Полицейские составили административные протоколы в отношении 15-ти человек, которые самовольно оставили центр обсервации в Каланчацком районе.

Там они должны были находиться по возвращении из Крыма. За нарушение правил обсервации граждане должны уплатить штраф от 17000 гривен".

Детали: Через пункт въезда-выезда "Каланчак" с окупованного Крыму на Херсонщину приехали 20 человек, их всех поместили в центр обсервации.

После медобследования 17 человек, среди которых 2 детей, отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно оставили центр.

Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию.

Большинство бежавших из западной Украины и из Днепропетровской области. Все они поехали к себе домой.

Правоохранители передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства этих лиц, чтобы в полиции смогли контролировать выполнение ими условий самоизоляции там.

По 15 нарушителей полицейские составили админпротоколы по ст.44-3 "Нарушение правил карантина людей". Всем им грозит штраф от 17 000 гривен.

Всего на территории Херсонской области привлечено 20 лиц за нарушение условий обсервации.

Украинская правда

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Темы: карантинКрымкоронавирусХерсонская областьштрафы
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