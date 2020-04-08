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Отпраздновали возвращение товарища из-за границы: на Житомирщине вспышка коронавируса

Среда, 8 апреля 2020, 16:09
Отпраздновали возвращение товарища из-за границы: на Житомирщине вспышка коронавируса

В городе Малин Житомирской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - болезнь обнаружили у восьми человек.

Источник: председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко на брифинге, пресс-секретарь Бунечко Юрий Мельник, которого цитирует УНИАН

Прямая речь Бунечко: "Меня больше всего поразил факт, когда в Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за рубежа и сейчас мы имеем вспышку - 8 случаев в Малине".

Детали: Юрий Мельник уточнил, что праздновали возвращение из Польши своего товарища три человека, которые от него заразились коронавирусом, потом они еще имели контакты, количество которых устанавливается.

Всего за минувшие сутки в Житомирской области зарегистрировано 13 случаев заражения COVID-19. Бунечко отметил, что это практически вдвое увеличило количество больных относительно предыдущего дня. Общее количество составляет на данный момент 27 человек. В лабораторных центрах проверяется еще 22 подозрения заболевания коронавирусом.

Местных жителей призвали следить за приезжими и не контактировать с ними.

Кроме того Бунечко отметил, что сейчас комиссия по чрезвычайным ситуациям и правоохранители изучают возможность усиления карантинных мероприятий в области в частности в городах с очагами заболевания.

Прямая речь: "Будем на комиссии принимать решение относительно возможного взятия городов Малин и Бердичев в санитарное кольцо с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города. Решение окончательно еще не принято, но вопрос рассматривается".

Темы: коронавирусЖитомирская область
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