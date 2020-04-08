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В "Донецкоблгазе" три года воровали газ, а долги списывали на население

Среда, 8 апреля 2020, 16:15
В Донецкоблгазе три года воровали газ, а долги списывали на население

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" на присвоении природного газа за счет населения.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сотрудники спецслужбы установили, что некоторые промышленные предприятия Донетчины с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом руководство ПАО "Донецкоблгаз" "перебрасывало" долги за потребленные коммерсантами энергоресурсы на счета жителей области.

Таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 миллиарда гривен. Для осуществления сделки организаторы разработали и внедрили в производственной деятельности общества программное обеспечение со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской отчетности.

 

В СБУ сообщают, что по результатам проведенных обысков в ПАО "Донецкоблгаз", по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность топ-менеджмента общества.

 

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрений в присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах, и избрании меры пресечения руководителям ПАО "Донецкоблгаз". Продолжаются следственные действия.

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