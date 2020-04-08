Правительство Польши выделит на поддержку бизнеса еще 22 млрд евро

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Среда, 8 апреля 2020, 17:27

Правительство Польши выделит дополнительные 100 млрд злотых (22 млрд евро) на поддержку бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio 24.

75 млрд злотых поступит микро-, малым и средним предприятиям, которые потеряли более 25% своих доходов из-за кризиса.

"Остальные 25 млрд поступят крупным налогоплательщикам Польши", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в среду.

Он подчеркнул, что правительство направит в своей программе 100 млрд злотых в поддержку рабочих мест, ликвидности компаний и предпринимателей.

60% помощи составлять субсидии, не нужно возвращать.

Моравецкий надеется, что эти меры сохранят от 2 до 5 млн рабочих мест.

Это второй пакет помощи, который объявляет польское правительство в связи с пандемией коронавируса.

По состоянию на среду в Польше уже 5000 зараженных коронавируса, умерли 136.

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Темы: Польша коронавирус


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