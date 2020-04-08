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В Британии создают лабораторию, которая будет делать до 30 тыс. тестов в день

Среда, 8 апреля 2020, 19:31

В Британии создают лабораторию, которая сможет ежедневно делать до 30 тыс тестов на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

При Университете Кембриджа на базе лаборатории Энни МакЛейрен создают лабораторию, которая сможет ежедневно делать до 30 000 тестов на коронавирус.

Примерно с середины апреля лаборатория начнет делать 1000-2000 тестов в день и постепенно нарастит мощность до 30 000 тестов в день в мае.

Лабораторию создают в сотрудничестве с крупными фармацевтическими компаниями AstraZeneca и GlaxoSmithKline.

В совместном заявлении организации отметили, что лабораторию будут использовать для массового тестирования на Covid-19 и исследовать альтернативные реагенты для тест-систем, чтобы помочь преодолеть существующий дефицит.

Для эффективного противодействия эпидемии, правительство Великобритании хочет до конца апреля выйти на цифру 100 тысяч тестов в день.

По данным Департамента здравоохранения и социальной защиты, количество погибших от коронавируса в Британии вчера превысила 6 тысяч человек. Тесты на коронавирус сдали уже более 213 тысяч человек, общее количество подтвержденных случав розросло до  55 242.

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Темы: коронавирусэпидемияВеликобритания
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