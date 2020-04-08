В Британии печальный рекорд: более 900 погибших от коронавируса за сутки

В Британии за сутки от коронавируса погибли более 900 человек – больше всего с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальные данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

По данным Департамента сутки от Covid-19 в Великобритании умерли 938 человек, общее количество погибших возросло до 7097. Это самое большое количество погибших за день с начала эпидемии.

Вчера число погибших за сутки также превысила все предыдущие показатели: по данным Департамента – 768 умерших, по сводным данным региональных органов здравоохранения – 854 умерших.

Общее количество заражений коронавирусом в Великобритании возросло до 60 733. Тесты сдали уже более 232 тысяч человек.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел уже вторую ночь в реанимации, продолжая лечиться от коронавируса. Его состояние стабильное. Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии в понедельник вечером.

Во вторник самоизолировался министр кабинета министров Великобритании Майкл Гоув, поскольку один из членов его семьи имеет симптомы коронавируса.