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В Италии рекордное количество больных выздоровело от коронавируса, погибших все меньше

Среда, 8 апреля 2020, 19:45
В Италии рекордное количество больных выздоровело от коронавируса, погибших все меньше

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты Италии.

За последние 24 часа от коронавируса в Италии умерли 542 больных. Это свидетельствует о постепенном стабильном снижении уровня смертности в связи с вирусом. Во вторник, 7 апреля, количество погибших составило 604, 6 апреля - 636.

Количество тех, кто вылечился от вируса, установило новый рекорд: 2099. Этот показатель стабильно растет третий день подряд.

В то же время количество новых больных по сравнению с предыдущим днем ​​"прыгнуло вверх". За минувшие сутки 3836 человек заразились вирусом. 7 апреля - 3039.

Количество пациентов, госпитализированных в интенсивную терапию, падает пятый день подряд. Сейчас их 3693, что на меньше 99, чем было во вторник.

С начала эпидемии в Италии коронавирусом заразились 139 422 человека. 17 669 умерли, а 26 491 - выздоровели.

Темы: ИталиякоронавирусжертвыCovid-2019
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