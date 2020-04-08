В Киеве и области расследуют завышение цен на маски в аптеках

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Среда, 8 апреля 2020, 21:55

Антимонопольный комитет рассматривает дело о завышении цен на одноразовые медицинские маски 18-ю крупнейшими аптечными сетями Киева и области.

Источник: ZN.ua со ссылкой на информацию, полученную в киевском областном отделении АМКУ

Детали: Сообщается, что дело открыто 30 марта из-за нарушения закона "О защите экономической конкуренции". В нем также фигурируют 6 производителей-поставщиков медицинских масок.

Сейчас АМКУ осуществляет сбор и анализ информации от реализаторов масок на Киева и области. Ориентировочно с 13 апреля начнется прием объяснений от ответчиков по делу.

В пресс-службе отметили, что нарушителям грозит штраф в размере до 10% дохода от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

Темы: карантин медицина коронавирус Covid-2019


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