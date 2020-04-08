Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве и области расследуют завышение цен на маски в аптеках

Среда, 8 апреля 2020, 21:55
В Киеве и области расследуют завышение цен на маски в аптеках

Антимонопольный комитет рассматривает дело о завышении цен на одноразовые медицинские маски 18-ю крупнейшими аптечными сетями Киева и области.

Источник: ZN.ua со ссылкой на информацию, полученную в киевском областном отделении АМКУ

Детали: Сообщается, что дело открыто 30 марта из-за нарушения закона "О защите экономической конкуренции". В нем также фигурируют 6 производителей-поставщиков медицинских масок.

Сейчас АМКУ осуществляет сбор и анализ информации от реализаторов масок на Киева и области. Ориентировочно с 13 апреля начнется прием объяснений от ответчиков по делу.

В пресс-службе отметили, что нарушителям грозит штраф в размере до 10% дохода от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

Темы: карантинмедицинакоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
Все новости...
Реклама: