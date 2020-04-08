Какой будет Пасха на карантине: МВД и церковники согласовали формат праздника

МВД и религиозные конфессии определили формат проведения религиозных праздников в условиях карантина, в частности Пасхи.

Источник: Министерство внутренних дел в Facebook, Интерфакс-Украина

Детали: По данным МВД, в храмы будут допускаться не более 10 человек, но оттуда будет идти онлайн трансляция, доступная для всех.

В местах богослужений смогут одновременно присутствовать: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают богослужения и обеспечивают онлайн-трансляцию.

Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя.

Как сообщил советник министра внутренних дел Юрий Тандит агентству Интерфакс-Украина, к такому соглашению пришли представители МВД и Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций во время онлайн-встречи, посвященной формату проведения богослужений во время праздников.

По его словам, речь идет о христианской Пасхе, иудейском Песахе и мусульманских ночи Бараат и начале месяца Рамадан.

Тандит отметил, что прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там не будет. Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.

По словам советника главы МВД, будет существовать несколько возможностей проведения обряда освящения куличей и корзин. В городах священнослужителей будут приглашать в пекарни, на заводы или в магазины, где те будут освящать куличи, и все желающие смогут купить их уже освященными. В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятить их.

Тандит сообщил, что в случае попыток верующих посещать церковь, полицейские патрули будут "толерантно разъяснять необходимость выполнения этих правил".

Также, по его словам, была достигнута договоренность, что представители всех религиозных организаций подадут списки людей, которые задействованы в проведении богослужений, для их беспрепятственного передвижения.