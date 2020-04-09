Франция опередила Германию по количеству заражений COVID-19

За время пандемии нового коронавируса, во Франции на COVID-19 заболели 113 959 человек. В то же время в Германии зафиксировано 112 113 случаев заболевания.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Во Франции с 113 959 заболевших 10 887 умерло, 21452 человек выздоровели.

В Германии с 112 113 случаев заболевания 2349 человек умерли, 46 300 пациентов выздоровели.

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