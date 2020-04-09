Трамп ожидает завершения борьбы с коронавирусом
Четверг, 9 апреля 2020, 05:51
Президент США Дональд Трамп ожидает замедления распространения коронавируса в США.
Источник: "Голос Америки"
Прямая речь: "Не люблю говорить об этом слишком громко, потому что внезапно ничего не происходит. Но я думаю, что это (замедлению распространения коронавируса в США - ред) состоится уже в недалеком будущем".
Детали: Трамп отметил, что решение об открытии страны будет приниматься совместно "с профессионалами .., с разными людьми, которые принимают решения".