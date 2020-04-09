Трамп ожидает завершения борьбы с коронавирусом

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Четверг, 9 апреля 2020, 05:51

Президент США Дональд Трамп ожидает замедления распространения коронавируса в США.

Источник: "Голос Америки"

Прямая речь: "Не люблю говорить об этом слишком громко, потому что внезапно ничего не происходит. Но я думаю, что это (замедлению распространения коронавируса в США - ред) состоится уже в недалеком будущем".

Детали: Трамп отметил, что решение об открытии страны будет приниматься совместно "с профессионалами .., с разными людьми, которые принимают решения".

Темы: США коронавирус


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