В Черновицкой области двое умерших от COVID-19

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Четверг, 9 апреля 2020, 09:12

8 апреля в Черновицкой области от коронавируса умерли два человека, которые самостоятельно лечились дома и поздно обратились к медикам.

Источник: пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации

Дословно: "Вечером 8 апреля в Глибоцкой райбольнице умер 59-летний житель села Каменка, который долго лечился дома, экспресс-тест показал, что у него коронавирус".

Детали: Отмечается, что мужчина заболел еще 22 марта, долго лечился дома. 4 апреля самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии.

Быстрый тест на коронавирус оказался положительным. Результаты ПЦР-тестов еще ждут.

У мужчины также была гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и аритмия.

Также 8 апреля в Городской больнице умерла черновчанка 1949 года, инфицированная COVID-19. Она также имела ишемическую болезнь сердца и гипертоническую болезнь.

Женщина заболела 31 марта, лечилась дома, только через неделю обратилась в больницу.

Находилась в реанимационном отделении на кислородной дотации.

Украинская правда
Темы: Черновицкая область коронавирус жертвы Covid-2019


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