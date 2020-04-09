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Беларусь попросила ЕС о помощи в связи с коронавирусом

Четверг, 9 апреля 2020, 09:00

Беларусь обратилась к Европейскому Союзу с просьбой поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий коронавирусного кризиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеосовещания министров по делам помощи развитию стран ЕС.

"Беларусь попросила помощи для своей системе здравоохранения и решения макрофинансовых и макроэкономических последствий этой ситуации. Также они просят финансовой помощи. Сейчас мы изучаем, как мы можем реагировать на эти запросы, глядя, в частности, на экономическую поддержку, для системы здравоохранения и гражданского общества", - сказал Боррель.

"Общая сумма этой поддержки еще не определена, но я могу заранее сказать, что она составит около 60 млн евро", - добавил он.

Боррель напомнил, что на прошлой неделе Еврокомиссия объявила о выделении 30 млн евро для стран Восточного партнерства на закупку медицинских препаратов.

"Мы также предполагаем около 300 млн евро кредитов и субсидий малым и средним предприятиям стран Восточного партнерства для поддержания ликвидности, облегчение доступа к кредитам и активизации бизнеса после кризиса", - сказал он.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Беларуси превысило 1000 человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко публично выступает против любых разновидностей карантина и говорит, что против коронавируса можно бороться водкой и тракторами.

Читайте подробнее о ситуации в стране: Трактор против коронавируса: что стоит за отказом Лукашенко от карантина в Беларуси

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Темы: коронавирусБеларусь
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