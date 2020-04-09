СБУ заблокировала call-центр, который работал на запрещенный "Яндекс"

1169 просмотров
Четверг, 9 апреля 2020, 12:25

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность call-центра, который работал на запрещенную российскую поисковую систему "Яндекс".

Источник: СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что трое частных предпринимателей организовали в Смеле фирму по предоставлению услуг диспетчерской связи "Яндекс Такси" в странах Средней Азии и Европы.

 

Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины коммерсанты официально не трудоустраивали работников и рассчитывались с ними в "конвертах". Кроме этого во время пандемии COVID-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен необходимыми противоэпидемиологическими средствами.

Во время обыска в помещении фирмы правоохранители обнаружили инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра.

Также обнаружили компьютерную технику с программными продуктами, разработанными и предоставленными в пользование российским "Яндексом".

Операция проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Смелянской местной прокуратуры.

Украинская правда
Темы: СБУ


powered by lun.ua
Материалы по теме
СБУ отменила акт о засекреченных декларациях руководства – НАПК 7 апреля 2020, 17:17
Лерос пришел на допрос в СБУ, но просил его перенести 6 апреля 2020, 12:41
Задержали работника СБУ, который "крышевал" денежный поток в ОРДЛО 3 апреля 2020, 21:51
Все новости
Главные новости
9 апреля. No time to die: Падение международной торговли, в Ухане всплеск бракосочетаний, в Никарагуа карнавалы
Еврокомиссия предлагает продлить ограничения на въезд в ЕС до 15 мая
ОПУ: Мы просили олигархов помочь, но не отдали им на откуп регионы
За сутки количество больных COVID-19 в Украине выросло на 224, умерших – на 5
Все новости
здоровье

Овуляция это... Симптомы, как определить, высчитать и какие тесты на овуляцию

здоровье

Интимная гигиена мальчиков: что о ней нужно знать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!