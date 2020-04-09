СБУ заблокировала call-центр, который работал на запрещенный "Яндекс"
Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность call-центра, который работал на запрещенную российскую поисковую систему "Яндекс".
Источник: СБУ
Детали: Оперативники спецслужбы установили, что трое частных предпринимателей организовали в Смеле фирму по предоставлению услуг диспетчерской связи "Яндекс Такси" в странах Средней Азии и Европы.
Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины коммерсанты официально не трудоустраивали работников и рассчитывались с ними в "конвертах". Кроме этого во время пандемии COVID-19 call-центр работал круглосуточно, а персонал не был обеспечен необходимыми противоэпидемиологическими средствами.
Во время обыска в помещении фирмы правоохранители обнаружили инструкции по обслуживанию иностранных клиентов, таксистов, техническую документацию с графиками работы сотрудников центра.
Также обнаружили компьютерную технику с программными продуктами, разработанными и предоставленными в пользование российским "Яндексом".
Операция проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Смелянской местной прокуратуры.