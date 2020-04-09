Беларусь отказалась выдать России "свидетеля Иеговы"

Белорусские власти отказались выдать России гражданина РФ и "свидетеля Иеговы", которого на родине обвиняют в экстремизме.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 8 апреля в организации "Свидетели Иеговы" сообщили, что Николая Махаличева отпустили за день до этого в белорусском Витебске.

Это произошло сразу после того, как Офис генерального прокурора Беларуси объявил о своем решении отказать России в экстрадиции.

Махаличева, выходца из Ханты-Мансийского автономного региона России, арестовали в Витебске 21 февраля на просьбу России.

Правозащитники заявляли, что обвинения против Махаличева связанные с его религиозными взглядами.

Он один из 23 "свидетелей Иеговы", которых преследуют в Ханты-Мансийском автономном регионе.

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