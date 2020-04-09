Беларусь отказалась выдать России "свидетеля Иеговы"
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Четверг, 9 апреля 2020, 13:16
Белорусские власти отказались выдать России гражданина РФ и "свидетеля Иеговы", которого на родине обвиняют в экстремизме.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: 8 апреля в организации "Свидетели Иеговы" сообщили, что Николая Махаличева отпустили за день до этого в белорусском Витебске.
Это произошло сразу после того, как Офис генерального прокурора Беларуси объявил о своем решении отказать России в экстрадиции.
Махаличева, выходца из Ханты-Мансийского автономного региона России, арестовали в Витебске 21 февраля на просьбу России.
Правозащитники заявляли, что обвинения против Махаличева связанные с его религиозными взглядами.
Он один из 23 "свидетелей Иеговы", которых преследуют в Ханты-Мансийском автономном регионе.
Предыстория:
- Россия запретила деятельность "Свидетелей Иеговы" и внесла организацию в список "экстремистских" в апреле 2017 года.
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