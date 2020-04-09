Беларусь отказалась выдать России "свидетеля Иеговы"

2158 просмотров
Четверг, 9 апреля 2020, 13:16

Белорусские власти отказались выдать России гражданина РФ и "свидетеля Иеговы", которого на родине обвиняют в экстремизме.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: 8 апреля в организации "Свидетели Иеговы" сообщили, что Николая Махаличева отпустили за день до этого в белорусском Витебске.

Это произошло сразу после того, как Офис генерального прокурора Беларуси объявил о своем решении отказать России в экстрадиции.

Махаличева, выходца из Ханты-Мансийского автономного региона России, арестовали в Витебске 21 февраля на просьбу России.

Правозащитники заявляли, что обвинения против Махаличева связанные с его религиозными взглядами.

Он один из 23 "свидетелей Иеговы", которых преследуют в Ханты-Мансийском автономном регионе.

Предыстория:

  • Россия запретила деятельность "Свидетелей Иеговы" и внесла организацию в список "экстремистских" в апреле 2017 года.

Темы: Беларусь Росcия религия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Беларусь попросила ЕС о помощи в связи с коронавирусом 9 апреля 2020, 09:00
В Беларуси количество больных на СOVID-19 перевалило за тысячу 8 апреля 2020, 12:09
Лукашенко все еще противится карантину: Жрать что будем? 7 апреля 2020, 15:18
Все новости
Главные новости
9 апреля. No time to die: Падение международной торговли, в Ухане всплеск бракосочетаний, в Никарагуа карнавалы
Кличко: В Киеве резко увеличилось количество больных на COVID-19, в Лавре – вспышка
Еврокомиссия предлагает продлить ограничения на въезд в ЕС до 15 мая
ОПУ: Мы просили олигархов помочь, но не отдали им на откуп регионы
Все новости
технологии

Рекомендации о том, как эффективно работать в ZOOM

здоровье

Антисептики и частое мытье высушивают руки? Что с этим делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів